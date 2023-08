Bimbo di nove anni muore dopo la puntura di un calabrone

Tragedia in provincia di Alessandria dove un bimbo di nove anni è morto per shock anafilattico in seguito alla puntura di un calabrone: la vicenda è avvenuta lo scorso 21 agosto con il piccolo che è deceduto dopo tre giorni di ricovero.

Il bambino, che si trovava in vacanza con la famiglia, partita da Norimberga, stava giocando in un agriturismo sulle colline di Costa Vescovato quando l’insetto lo ha punto al collo.

Il veleno ha provocato un immediato arresto cardiaco: i genitori del bimbo, guidati al telefono dagli operatori del 118, hanno iniziato il massaggio cardiaco poi proseguito dai sanitari arrivati sul posto.

Intubato, il bimbo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale infantile di Alessandria. La situazione, però, è precipitata in pochissimo tempo. Dichiarata la morte cerebrale, dopo l’osservazione di 48 ore, nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 agosto sono stati espiantati gli organi per la donazione.