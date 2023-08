Bimbi troppo vivaci sul volo Olbia-Roma, la mamma litigata con la hostess

Un aereo della Volotea, partito da Olbia e diretto a Roma, è stato costretto a tornare indietro in seguito a una lite scoppiata tra una mamma e una hostess per via di due bambini un po’ troppo vivaci.

A ripercorrere la vicenda è La Nuova Sardegna, secondo cui la vicenda si è svolta nella giornata di lunedì 21 agosto. L’aereo sarebbe dovuto partire da Olbia alle ore 17, ma, a causa di un ritardo, i passeggeri sono saliti sul velivolo solamente due ore dopo.

Già durante il decollo si sarebbero registrati i primi problemi. Protagonista della vicenda una turista sudamericana e i suoi due bambini di due e quattro anni, i quali, una volta saliti a bordo, si sarebbero rifiutati di allacciare le cinture di sicurezza.

Una hostess si sarebbe avvicinata alla donna pregandola di rispettare le regole di sicurezza, ma sarebbero nate le prime discussioni.

Secondo la versione dell’assistente di volo, che la polizia di frontiera sta verificando, la donna avrebbe lanciato il suo telefono contro la hostess.

Una volta raccontato ciò che era accaduto al comandante, quest’ultimo, dopo una ventina di minuti di volo, ha deciso di fare rientro a Olbia dove ad attendere la turista c’era la polizia di frontiera.