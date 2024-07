Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. L’omicidio è avvenuto nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio. La vittima si chiamava Sharon Verzeni: è stata lei stessa ad allertare i soccorsi quando era da poco passata mezzanotte.

Secondo quanto ricostruito, la donna stava facendo jogging in strada quando è stata accoltellata al torace e alla schiena: sembra che avesse l’abitudine di uscire la sera per andare a correre da sola.

“Aiuto, aiuto, mi hanno accoltellato. Sono a Terno d’Isola”, avrebbe detto la donna alla centralina del 112. È stato necessario rintracciare la chiamata per poter individuare la sua esatta posizione, in via Castegnate.

La 33enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove però non c’è stato nulla da fare.

Verzeni era originaria del vicino paese di Bottanuco ma abitava da circa tre anni a Terno d’Isola insieme al suo compagno. Lavorava come estetista.

A Bottanuco, suo paese d’origine, la sua famiglia è molto conosciuta: il padre Bruno ha lavorato all’anagrafe comunale per lunghi anni.

Sul caso indagano i Carabinieri di Zogno. Sembra comunque escluso il coinvolgimento del compagno della vittima, che a quell’ora si trovava a casa.

