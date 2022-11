“Uccise i genitori con piena coscienza e volontà”: chiesto l’ergastolo per Benno Neumair

Per Benno Neumair, il 31enne di Bolzano che lo scorso 4 gennaio 2021 uccise i suoi genitori nella casa di famiglia di via Castel Roncolo, gettando poi nel fiume Adige i corpi della madre e del padre, l’accusa ha chiesto l’ergastolo, oltre all’isolamento diurno per la durata di un anno. La richiesta è stata formulata dai sostituti procuratori Igor Secco e Federica Iovene durante la requisitoria davanti alla Corte d’assise di Bolzano. Benno non era in aula. Stando alla sua confessione resa agli investigatori, sarebbe stata una discussione con il padre Peter, che lo avrebbe rimproverato per lo scarso contributo alle spese della casa – in particolare l’affitto – a far scattare il litigio culminato con il primo dei due litigi.

Al ritorno a casa della madre, ha poi ucciso anche lei. Secondo i tre periti incaricati dal giudice per le indagini preliminari, Benno avrebbe avuto una ridotta capacità di volere durante il primo omicidio, perché il litigio col padre avrebbe fatto da “detonatore” di un suo grave disturbo di personalità di tipo narcisistico ed antisociale. Nell’omicidio della madre, invece, sarebbe stato invece capace di intendere e di volere. Per il secondo delitto la procura contesta anche la premeditazione. Il duplice delitto – sostiene la pm Iovene – è stato “commesso con piena coscienza e volontà”. Gli investigatori spingono anche sull’utilizzo di una corda per strangolare le due vittime, che “denota una particolare intensità del dolo”. Inoltre, Benno dopo il duplice omicidio “senza pietà” ha dettato i corpi “nelle gelide acque nel fiume Adige”. Per non parlare della serie di depistaggi inscenati per evitare le accuse. La Corte dovrebbe ritirarsi già domani in camera di consiglio così da poter emettere sentenza nella serata di domani.