Si laurea con le doglie, poi va in ospedale e partorisce: la storia di Benedetta

Ha discusso la sua tesi all’università di Perugia con le doglie, poi è corsa in ospedale con il compagno e ha dato alla luce la sua bambina: Vittoria. È la storia di Benedetta Santoro, una 24enne di Pieve Santo Stefano (Arezzo), diventata dottoressa e mamma nello stesso giorno. Lo scorso 15 novembre, come racconta La Nazione, Benedetta si è recata a Perugia per discutere la tesi di laurea, accompagnata dal compagno Davide Ceccherini. Proprio una volta giunta all’università, sono arrivate le contrazioni. Così la commissione di laurea ha modificato la scaletta e dato la precedenza alla quasi mamma. Dopo la discussione della tesi di laurea in Servizi Sociali e la proclamazione a dottoressa, Benedetta è dovuta correre in auto all’ospedale di Città di Castello dove, poco dopo, ha dato alla luce Vittoria.

“Benvenuta Vittoria e abbiamo ora una nuova concittadina che a suo modo ha fatto storia. Una singolare coincidenza di eventi che ha portato l’undicesimo bimbo nato nel corso del 2022. Quando una nuova vita viene alla luce è motivo di gioia e sempre un segnale di speranza. Tanti auguri di cuore!”, ha commentato Claudio Marcelli, sindaco di Pieve Santo Stefano.