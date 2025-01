Befana 2025, supermercati e negozi aperti o chiusi il 6 gennaio (Epifania)

I supermercati e i negozi sono aperti oggi, 6 gennaio 2025, giorno della Befana? L’Epifania è la festività che conclude le festività natalizie. Un giorno di festa, dunque, per cui molti non lavorano. Ma i negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi? Una solennità cristiana che rende il 6 gennaio un giorno festivo, per la Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo. Inoltre quest’anno la Befana capita di lunedì, quindi subito dopo una domenica. In questi giorni, poi, sono ufficialmente iniziati i saldi invernali, quindi per molti si tratta di un’occasione per fare shopping.

Diciamo che in generale oggi i supermercati saranno aperti, anche se con orario ridotto. Pam sarà aperto dalle 9 alle 21, mentre i punti vendita Coop terranno le serrande alzate dalle 8:30 alle 20:30. Stesso orario per alcuni punti vendita Conad che rimarranno aperti. I supermercati Carrefour aperti il 6 gennaio faranno generalmente orario 7:30-21. Aperti, magari con orario festivo, anche Md, Lidl ed Esselunga. Insomma, la maggior parte dei supermercati oggi sarà regolarmente aperta, anche se come sempre vi consigliamo di verificare direttamente se il vostro punto vendita di fiducia è aperto, attraverso il sito ufficiale o i canali social. Spesso, in particolare per i supermercati, vengono rilasciate comunicazioni e cartelli direttamente all’entrata del negozio.

Come detto per molti questo giorno di festa, 6 gennaio 2025 (Befana), può essere l’occasione per fare shopping, essendo iniziati i saldi. Saranno regolarmente aperti i centri commerciali e gli outlet, anche se vi consigliamo di informarvi in anticipo sugli orari.