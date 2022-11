Batterio Listeria, controlli a tappeto dei Nas in tutta Italia: sequestrate 14 tonnellate di alimenti

Più di 1.000 aziende controllate e oltre 14 tonnellate di cibo sequestrate. Sono alcuni dei numeri del blitz in tutta Italia dei carabinieri dei Nuclei antisofisticazione e sanità (Nas), dopo i recenti casi di intossicazione dal batterio della Listeria, associati al consumo di alimenti crudi o a “ridotta cottura” (come i wurstel).

La campagna avviata su richiesta del ministero della Salute ha accertato irregolarità in 335 strutture, il 30% di quelle controllate, con un totale di 541 violazioni penali ed amministrative contestate, per un valore di 365 mila euro. I controlli per verificare la correttezza delle procedure in materia di sicurezza ed igiene delle imprese che producono di alimenti di origine animale, hanno portato alla a chiusura o alla sospensione delle attività di 23 imprese produttive e commerciali, con il sequestro di merce dal valore commerciale di circa 327.000 euro. Secondo i carabinieri, gli operatori segnalati all’autorità giudiziaria e sanitaria a seguito dei controlli sono stati 310.

Tra le criticità riscontrate dai militare, figura “l’uso di materie prime scadute di validità e in cattivo stato di conservazione” e “con particolare frequenza, la mancata applicazione delle procedure preventive di autocontrollo e tracciabilità degli alimenti, elementi essenziali per individuare e contenere possibili casi di intossicazione causati dal consumo di alimenti nocivi o pericolosi”.