Barletta, sequestra una ragazza all’uscita da scuola e la violenta dopo averla stordita: arrestato un uomo

Avrebbe sequestrato una ragazzina davanti scuola e abusato di lei, dopo averla stordita con alcolici e stupefacenti. Sono le accuse rivolte a un uomo incensurato, arrestato dalla polizia della provincia di Andria dopo mesi di indagini.

Secondo gli inquirenti, l’uomo, arrestato in via cautelare, ha avvicinato la giovane vittima all’uscita da scuola e con una scusa l’ha portata in una casa in campagna, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Dopo averla violentata, l’ha accompagnata nei pressi di un ospedale fuori provincia, dove la minorenne ha detto ai medici di essere stata abusata da una persona che non conosceva.

Per risalire all’autore delle violenze, la polizia ha analizzato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza all’esterno della scuola e anche altri filmati, che hanno consentito di ricostruire il tragitto dell’auto guidata dall’uomo con a bordo la minorenne. L’uomo è indagato per sequestro di persona ai danni di minore, violenza sessuale aggravata per aver abusato dell’inferiorità fisica e psichica della parte offesa e dall’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.