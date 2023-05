Bari, rubata auto per trasporto disabili a una donna: è la seconda volta in due anni

Ieri sera nel quartiere Poggiofranco di Bari è stata rubata una Fiat Doblò utilizzata per il trasporto disabili con sedia a rotelle: il mezzo appartiene a una donna affetta da una patologia le impone l’uso della carrozzina per muoversi, che in passato aveva avuto un’esperienza negativa simile: già nel 2021 la vettura le fu rubata e poi restituita con un messaggio di scuse scritto su un foglietto dagli stessi ladri.

In questa seconda occasione, denunciata sui social dalla famiglia della paziente, grazie al sistema di posizionamento gps è stato possibile stabilire che la Fiat Doblò è arrivata a Cerignola dopo un viaggio di circa 50 minuti. “Stasera mi hanno rubato la Doblo panorama per disabili – scrive il marito della donna via social – È la seconda volta. Hanno danneggiato mia moglie su sedia a rotelle costretta a non uscire. Ai ladri sappiate che il danno che avete fatto va oltre un semplice furto, avete fatto un danno fisico e psichico ad una malata”. Numerosi, sui social, i messaggi di supporto alla famiglia. Dell’accaduto sono stati immediatamente informati i carabinieri a cui questa mattina la famiglia della donna ha sporto formale denuncia.

Nonostante il tracciamento gps si sia interrotto nella serata di ieri, le pattuglie del nucleo operativo e radiomobile e della locale Stazione dei Carabinieri hanno setacciato la città di Cerignola fino al centro dove il furgoncino è stato trovato abbandonato. Il mezzo è stato restituito alla proprietaria.