È morta l’ex brigatista Barbara Balzerani, partecipò all’agguato di via Fani e al sequestro di Aldo Moro

È morta l’ex brigatista Barbara Balzerani, partecipò al sequestro Moro

È morta all’età di 75 anni l’ex brigatista Barbara Balzerani: a dare la notizia del decesso è stata Silvia De Bernardinis, ricercatrice e autrice di alcuni volumi sulle Br.

L’ex terrorista, mai pentita, da tempo era malata e costretta a letto nel suo appartamento alla Garbatella, a Roma, dove viveva insieme al suo compagno Marcello.

Nata a Colleferro nel 1949, si era trasferita a Roma per studiare Filosofia. Nella Capitale inizia a frequentare gli ambienti della sinistra extraparlamentare militando in Potere operaio.

Nel 1975 aderì alle Brigate Rosse per entrare in clandestinità nel 1977. Prese parte all’omicidio di Girolamo Minervini e all’agguato in via Fani per il rapimento Moro.

Arrestata nel 1985, non si è mai pentita né dissociata dalle Br. Solo nel 1993 dichiarò “un profondo rammarico per quanti sono stati colpiti nei loro affetti a causa di quegli avvenimenti e che continuano a sentirsi offesi ad ogni apparizione pubblica di chi, come me, se ne è reso e dichiarato responsabile”.

Ottenuta la libertà condizionale nel 2006, per poi tornare definitivamente libera nel 2011, negli ultimi anni ha lavorato per una cooperativa di informatica oltre a dedicarsi alla letteratura pubblicando sette libri.