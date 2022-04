Bambino mangia ovetto Kinder e si sente male: “Ricoverato per salmonella”

A Ravenna, un bambino di 12 anni si è sentito male dopo aver mangiato un ovetto Kinder: i medici, secondo quanto riferito, gli avrebbero diagnosticato la salmonella.

Si tratta del primo caso registrato in Italia dopo quelli registrati in Europa e legati alla fabbrica di Arlon, in Belgio. La vicenda, secondo quanto ricostruito da Il Corriere di Romagna, è avvenuta la settimana scorsa.

Il piccolo, dopo aver mangiato un ovetto Kinder, ha iniziato ad accusare febbre, diarrea e mal di pancia. Ricoverato in un ospedale di Ravenna, il bambino è stato dimesso fortunatamente senza conseguenze dopo una cura antibiotica.

Anche la sorella del 12enne ha riscontrato gli stessi sintomi dopo aver mangiato l’ovetto, ma nel suo caso non è stata diagnosticata la presenza del batterio.

I nas di Bologna hanno sequestrato il terzo ovetto Kinder non ancora mangiato, che i genitori dei bambini avevano acquistato in un supermercato circa due settimane prima. La procura, intanto, ha aperto un’indagine per capire se la cioccolata fosse contaminata.

Se gli esami, attesi per martedì, confermassero la correlazione tra il cioccolato mangiato dal bambino e la salmonellosi, si tratterebbe del primo caso registrato in Italia.