Bambina di tre anni picchiata e lasciata senza cibo dagli zii: condannati a 3 anni e 6 mesi

Tre anni e mezzo e mesi vissuti in un incubo, a casa degli zii ai quali il padre l’aveva affidata. I carabinieri l’hanno trovata nascosta sotto al letto con i capelli rasati a zero, il corpo pieno di lividi e morsi. In condizioni igieniche precarie e privata del cibo. I fatti risalgono al 2019.

Dopo varie segnalazioni, i carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione in provincia di Rimini. A distanza di tre anni dall’arresto, arriva la condanna in primo grado a tre anni e sei mesi per gli zii della piccola, marito e moglie.

Allora, i due avevano tentato di giustificarsi raccontando ai carabinieri di averla trovata già in quelle condizioni pochi giorni prima. Abbandonata davanti al cancello della loro abitazione da un parente.

In realtà, era stato il patrigno della stessa bimba ad affidarla, mesi prima, alla sorella, dopo che la moglie era stata arrestata. Gli zii, non ricevendo soldi per il mantenimento, avrebbero iniziato a vendicarsi contro la piccola, rasandole i capelli, picchiandola e obbligandola a guardare i cugini mangiare.