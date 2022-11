Commuove la storia di una bambina di 4 anni che ha passato l’intera notte accanto alla madre morta. “Fate piano che la mamma sta dormendo”, ha detto la piccola, pensando appunto che la madre si fosse solo addormentata profondamente. È accaduto a Vigevano, come riporta La Provincia pavese. La piccola è rimasta in casa sola con la madre deceduta fino al pomeriggio successivo, quando alcuni parenti sono arrivati nell’appartamento dopo aver provato a contattare la donna per ore, invano.

Secondo quanto ricostruito, la donna durante la notte sarebbe stata colta da un malore che le ha causato il decesso. Ma la figlia era convinta che stesse dormendo e, per questo, non rispondeva ai suoi richiami. Non è ancora stato reso noto se mamma e figlia vivevano da sole o se si sono ritrovate da sole casualmente proprio la notte in cui la donna è stata colpita da un malore.