Prato, 12enne travolta da un’auto e uccisa mentre attraversa la strada insieme alla madre

Una bambina di 12 anni nata a Bologna e di origini cinesi è stata travolta e uccisa da un’auto nel centro abitato di Poggio a Caiano, vicino Prato. Stava attraversando la strada insieme a sua madre, che è rimasta ferita ed è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’Ospedale di Prato. La piccola è apparsa subito in condizioni disperate, dopo l’incidente è rimasta incastrata sotto l’auto che l’ha colpita. Al volante c’era una donna anziana che si trovava insieme ai nipotini: è in stato di shock. La tragedia si è consumata in piazza XX Settembre: sul posto la polizia municipale, i vigili del fuoco e il personale inviato dalla centrale dei soccorsi.

L’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora da accertare, ma da una prima ricostruzione pare che la donna alla guida si sia accorta tardi della presenza dei due pedoni – che si trovavano sulle strisce in corrispondenza di un attraversamento – e non sia riuscita a frenare in tempo. La donna alla guida è stata sottoposta ad alcol test ed è risultata negativa. L’auto non andava particolarmente veloce. I vigili del fuoco hanno liberato i corpi di madre e figlia rimasti sotto l’auto, ma nonostante i soccorsi la piccola non è sopravvissuta. Grande il dolore e il cordoglio della comunità di Poggio a Caiano per una perdita tanto grave quanto inaspettata.