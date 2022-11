Avrà voluto provare il brivido di andare a 300 all’ora in autostrada. Un’emozione che, però, gli è costata cara. Non solo per le conseguenze che gli farà scontare la polstrada di Avellino ma anche per l’incredibile danno causato, avendo completamente distrutto la Lamborghini Huracan su cui viaggiava insieme ad un amico.

Un 46enne commerciante facoltoso di Mercogliano, ha pubblicato il video della bravata andata in scena nei giorni scorsi non lontano dal casello Avellino Est dell’autostrada A16 Napoli-Canosa. Con lui c’era un’altra persona che viaggiava sul sedile passeggero che ha girato le immagini con il telefonino. Nelle immagini si vede il tachimetro superare i 297 chilometri orari dopo aver toccato i 350, come si ascolta nell’audio della conversazione tra i due occupanti.

L’auto si è schiantata prima contro il guardrail poi finendo la corsa contro il muro della carreggiata. La Lamborghini Huracán ha poi preso fuoco e in poche decine di secondi è stata distrutta dalle fiamme, domate poi dall’intervento dei Vigili del Fuoco. I due occupanti sono rimasti illesi dopo essersi messi in salvo dalle fiamme: i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno accertato che le due persone coinvolte non avevano subito neanche un graffio.