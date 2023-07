Tir invade la carreggiata opposta e investe un’auto sull’Autostrada dei Laghi: 3 feriti, uno è grave

Caos sull’Autostrada dei Laghi, dove un tir ha invaso la carreggiata opposta, investendo un’auto. Il bilancio dell’incidente, che ha causato chilometri di code sull’A8 e sull’A9, è di diversi feriti e 4 mezzi coinvolti. Poco dopo le 9 di stamattina, un camion frigorifero ha sfondato i new jersey fra Lainate e lo svincolo A8 e A9, finendo nella carreggiata opposta.

Il mezzo avrebbe investito direttamente un’auto, finendo la sua corsa contro una barriera in cemento. Il più grave tra i feriti è l’uomo alla guida dell’auto colpita dal mezzo pesante, portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Altri due feriti, meno gravi, sono ricoverati in codice giallo all’ospedale di Legnano e al Sant’Anna di Como.

A seguito dell’incidente, è stato chiuso temporaneamente il tratto compreso tra Lainate e il bivio con l’A9 in direzione dell’allacciamento con l’A4.

Società autostrade consiglia, per chi viaggia da Varese verso Milano, di uscire a Busto Arsizio, di percorrere la strada statale 36 per raggiungere lo svincolo di Marcallo Mesero dove immettersi sull’A4 in direzione Milano. Percorso inverso per chi da Venezia è diretto a Varese.