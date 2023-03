Attacco hacker ai distributori di sigarette: “Fuori Cospito dal 41 bis”

Un messaggio pro Cospito è apparso nelle scorse ore sui distributori di sigarette di varie parti d’Italia. In particolare sul video delle macchinette sono comparse scritte come “Fuori Alfredo dal 41bis”, mentre i pacchetti potevano essere acquistati a soli dieci centesimi, tanto che i tabaccai sono stati costretti a disattivare le macchine.

Si tratta di un attacco da parte di hacker solidali con Alfredo Cospito, l’anarchico recluso al regime di 41bis. Gli episodi sono segnalati, fra l’altro, a Napoli e a Pescara, in Sardegna e in Liguria. I distributori automatici colpiti sarebbero tutti di uno stesso marchio. La scritta, con sottotitolo “Chiudere il 41 bis. Liberi tutti, libere tutte”, appare nel momento in cui si tenta di acquistare un pacchetto di sigarette.