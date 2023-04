Hanno atteso troppo per poter pagare il conto al ristorante, e in raptus di follia hanno aggredito una famiglia che era con loro in fila alla cassa. L’incredibile storia viene da un locale di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia. Due uomini di 35 e 37 anni sono stati denunciati per violenza privata, minaccia e lesioni personali.

A scatenare la violenza come detto futili motivi, probabilmente correlati all’attesa per il pagamento del conto al ristorante. I due hanno aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente, una famiglia composta da marito, moglie e figlio mentre si trovavano in fila, in attesa di pagare, davanti al bancone del locale. L’episodio è avvenuto lo scorso 2 aprile.

Dopo la denuncia delle vittime, i carabinieri – grazie alle testimonianze acquisite e alla visione dei filmati della videosorveglianza del locale – hanno ricostruito l’accaduto. Al termine della cena, l’uomo si è diretto alla cassa per pagare. Durante l’attesa uno dei due presunti aggressori, che si trovava al bancone del bar, forse spazientito dall’attesa per il pagamento, ha iniziato a insultarlo per poi avvicinarsi e spingerlo con violenza tanto da farlo cadere a terra.

“Ti stacco la testa, ti uccido”, ha aggiunto l’aggressore. La moglie e il figlio della vittima sono accorsi in sua difesa, ma il violento ha reagito brandendo una sedia. Solo a quel punto sarebbe intervenuto un amico dell’aggressore che si è scagliato contro madre e figlio spintonandoli e afferrandoli bruscamente per le braccia, mentre il padre chiamava il 112. I due uomini sono quindi scappati.