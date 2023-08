Arrestato il falso chirurgo con la terza media: era in casa a Marghera

Da 15 anni si spacciava per chirurgo estetico, ingannando le autorità sanitarie di almeno tre paesi. La latitanza di Matteo Politi è finita stamattina a Marghera, dove i carabinieri hanno arrestato il 45enne eseguendo un mandato di arresto europeo.

Secondo la magistratura romena, tra il marzo ed il dicembre 2018 l’uomo si era finto medico e aveva indotto in errore 9 vittime eseguendo interventi in cinque strutture sanitarie a Bucarest, guadagnando decine di migliaia di euro.

L’uomo, che aveva solo la licenza di terza media, era già stato smascherato dall’Ordine dei Medici di Venezia prima ancora di fuggire in Romania con un nome falso. Braccato dalle autorità romene, aveva fatto perdere le sue tracce arrivando fino a Hong Kong, come mostrava un video da lui pubblicato lo scorso dicembre. Le manette sono scattate oggi nella sua abitazione di Marghera, a pochi chilometri dall’albergo di Mestre in cui stava lavorando.

I militari lo hanno portato nel carcere maschile di Santa Maria Maggiore, in attesa delle procedure di estradizione.