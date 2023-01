Lo sfogo di Arianna Mihajlovic sui social: “Molti parlano senza sapere nulla, esigo rispetto e silenzio”

È passato un mese dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ucciso da una leucemia per la quale era in cura da tre anni: sua moglie, Arianna, solitamente molto riservata, ha pubblicato oggi un post molto duro ma al contempo generico circa il racconto dei media su suo marito.

“Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia – ha scritto – parlano, rilasciano dichiarazioni (false), interviste sui giornali, senza sapere come sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto. Grazie”.

Non è chiaro a chi sia riferito lo sfogo: l’ultimo in ordine di tempo ad aver parlato di Mihajlovic è stato Massimo Giletti, che alla presentazione del suo nuovo libro aveva rivelato un retroscena.

“Prima che lui morisse – ha raccontato il presentatore di “Non è l’Arena”, noto tifoso juventino – sono andato a trovarlo. Si è detto che il Bologna avesse fatto una cosa brutta a mandarlo via. In pochi sapevano quello che stava vivendo. Lui non sapeva, perché sua moglie non ha voluto dirglielo, e non gliel’han voluto dire neanche i medici del Bologna, che però dovevano pensare alla società”.

Tra i commenti al post di Arianna Mihajlovic c’è quello dell’influencer Chiara Nasti: “Gentaglia Ari… lascia perdere. Lasciali parlare”.

La donna condivide frequentemente foto insieme al marito, in ricordo dei tempi che furono. La sua ultima apparizione pubblica risale a dieci giorni fa, quando fu presente allo Stadio Olimpico di Roma per Lazio-Bologna di Coppa Italia: in quell’occasione il club biancoceleste omaggiò il suo ex calciatore.