Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Lugo, in provincia di Ravenna, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna e delle due figlie minori. I poliziotti dell’Ufficio anticrimine lo hanno colto in flagranza differita grazie alla segnalazione in diretta inviata alla Questura di Ravenna da una delle figlie tramite Youpol, un’app ad hoc della Polizia di Stato.

La ragazzina ha filmato con il suo smartphone il padre mentre picchiava la madre e la sorella, poi ha caricato il video sull’app e ha inviato la segnalazione della violenza alle forze dell’ordine.

La Questura di Ravenna ha quindi inviato sul posto gli agenti del commissariato di Lugo, che hanno raccolto le testimonianze della compagna dell’uomo e delle figlie, che hanno spiegato come quello ripreso col cellulare non fosse il primo episodio di violenza fisica e psicologica da parte del 59enne.

I poliziotti hanno poi rintracciato l’autore dei maltrattamenti sul proprio posto di lavoro e lo hanno arrestato.

Youpol è un’app realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare principalmente episodi di violenza domestica, spaccio di droga e bullismo, scaricabile su Apple Store e Google Play. Con un semplice messaggio testuale, talvolta anche in forma anonima, si può richiedere l’intervento della Polizia di Stato, che a seconda le esigenze invia le volanti oppure, come nel caso appena raccontato, gli equipaggi in borghese della Squadra Mobile.

