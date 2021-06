Anziana di 90 anni derubata e violentata in casa nel Comasco: arrestato 26enne

Una donna anziana di 90 anni è stata derubata e violentata in casa. È successo venerdì sera a Lomazzo, nel Comasco. Secondo quanto riporta La Provincia di Como, dopo le 21 la donna ha sentito dei rumori in cucina e quando è andata a controllare ha trovato un uomo che stava frugando. Alla vista dell’anziana lui non è scappato ma anzi l’ha aggredita e portata in un’altra stanza dove le ha usato violenza. Poi è scappato portando via il cellulare. Poco dopo la donna, aiutata da uno dei figli, ha chiamato i carabinieri. Grazie alla precisa descrizione del ragazzo i militari hanno identificato un senza tetto di origini nigeriane a cui era stato rifiutato l’asilo e che da qualche tempo aveva trovato rifugio in un edificio abbandonato. Quando sono andati sul posto hanno trovato lui e il telefonino dell’anziana. Immediatamente è quindi scattato l’arresto.