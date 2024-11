Il bronzo olimpico Antonino Pizzolato è accusato di stupro di gruppo: ai Giochi di Parigi era già imputato

Il bronzo olimpico Antonino Pizzolato è accusato di stupro di gruppo

Antonino Pizzolato, vincitore di due medaglie di Bronzo in altrettante Olimpiadi, è a processo per violenza sessuale di gruppo aggravata.

L’atleta, vincitore di una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi nel sollevamento pesi, è accusato insieme ad altri tre amici di aver violentato una turista finlandese di 27 anni in un residence sul lungomare di Trapani il 22 luglio 2022.

Come riporta La Repubblica, il processo con rito ordinario si è aperto il 5 febbraio: questo significa che Pizzolato era già imputato quando ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi la scorsa estate. Insieme all’atleta sono imputati Davide Lupo, 31 anni, Claudio Tutino, 35 anni, e Stefano Mongiovì, 3oenne.

A ripercorrere quanto sarebbe accaduto è stata la stessa vittima, che ha deposto in tribunale nella giornata di lunedì 25 novembre.

Secondo quanto ricostruito, Pizzolato e i suoi tre amici avrebbero conosciuto la ragazza e una sua amica in un ristorante. Le due ragazze, entrambi finlandesi, sarebbero poi andate in discoteca insieme al gruppo di amici.

La vittima sarebbe poi rimasta da sola e i quattro amici l’avrebbero convinta, approfittando delle condizioni psicofisiche alterate a causa dell’alcol, a salire con loro nel residence di Lupo. Qui, i quattro avrebbero violentato la ragazza.

“Mi sono addormentata sul divano e quando mi sono svegliata erano sopra di me. Ho cercato di divincolarmi, ma mi tenevano la testa e non sono riuscita a muovermi. A un certo punto ho avuto paura che potessero farmi del male, mi sentivo soffocata e mi sono paralizzata. Poi sono riuscita a spingerne via uno e mi sono rannicchiata, a quel punto hanno smesso” ha raccontato la ragazza in aula.