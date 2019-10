L’annuncio shock online: “Affittasi stanza a studentesse, ma solo italiane”

Annuncio shock: stanza a studentesse, ma solo italiane

Un annuncio shock per affittare una stanza a studentesse o lavoratrici italiane, con esplicito divieto per le straniere. È quello comparso su una delle bacheche online più frequentate d’Italia che mettono in contatto la domanda e l’offerta del mercato immobiliare. Il caso è stato segnalato sulla pagina Facebook de I sentinelli in piedi ed ha fatto in poco tempo il giro dei social.

“La camera – si leggeva nel messaggio postato sul sito Immobiliare.it – è disponibile dal 30 aprile. Preferibile studentesse, lavoratrici, referenziate, solo italiane”. Un annuncio categorico, dunque, riguardante un alloggio in via Principe Eugenio a Milano con identikit preciso dell’inquilino.

Il Corriere della Sera ha effettuato anche delle telefonate di test per confermare l’idea dell’inserzionista. A chi ha pubblicato l’annuncio, una signora, è stata proposta la candidatura di una ragazza con cittadinanza italiana, nata in Italia, studentessa all’università Cattolica, lingua italiana, con padre italiano e madre marocchina.

La risposta è stata categorica: “Se ha sangue africano no”. La candidata ha insistito: “Scusi, sono nata e cresciuta in Italia, parlo perfettamente la lingua, studio in un ateneo della città. Ho visto il prezzo, è alto ma va bene, oltre a studiare lavoro con regolare stipendio mensile, e la zona mi sarebbe comoda”.

La signora non ha ascolta ragioni: “No, accetto solo italiane”.

Alla domanda finale della ragazza la signora ha riattaccato. Dopo ulteriori tentativi di chiamata allo stesso numero, la signora non ha risposto. Il discorso, per lei, era chiuso.

Una terza chiamata è stata fatta da un numero diverso, con voce diversa, con la candidatura di una studentessa francese, iscritta al Politecnico, padre italiano e madre di Parigi. Nelle frasi mescola qualche parola nell’idioma francese. Non parla bene l’italiano. Ma in questo caso l’inserzionista è sembrata soddisfatta.

Il sito Immobiliare.it si è chiamato fuori dalla vicenda spiegando di dissociarsi “da qualunque tipo di comportamento discriminatorio”. Ora provvederà a contattare l’inserzionista, a segnalare l’accaduto e prendere provvedimenti.