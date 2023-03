Aveva lasciato un biglietto in cui annunciava la volontà di togliersi la vita, arrivando anche a dare disposizioni per i suoi funerali. Per fortuna si tratta di una storia a lieto fine, dato che il 69enne in questione è stato salvato dai carabinieri. I militari infatti sono riusciti a rintracciarlo in tempo ed evitare il peggio. Siamo a Pessano con Bornago, in provincia di Milano.

Il pensionato, sposato, nel pomeriggio di sabato è uscito di casa lasciando un biglietto d’addio. Quando i parenti hanno avvertito i carabinieri sono partite immediatamente le ricerche del suo telefono cellulare. Localizzando il telefono, gli uomini dell’Arma sono riusciti a trovare l’anziano disteso in posizione prona, con una vistosa ferita da taglio alla gola ma ancora cosciente.

Nell’attesa del personale sanitario, gli stessi carabinieri hanno tamponato la ferita. L’anziano è stato poi trasportato in elisoccorso all’ospedale San Carlo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto accertato dalle forze dell’ordine, il pensionato sta affrontando un periodo di particolare depressione ed è seguito da uno specialista.