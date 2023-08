Il legale di Angelo Sticchi Damiani (Aci): “Chiarirà tutto in tempi rapidi”

Il presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI), Angelo Sticchi Damiani, ha annunciato che fornirà una chiara spiegazione all’Autorità giudiziaria, in tempi estremamente brevi, per confutare ogni accusa mossa nei suoi confronti. L’avvocato Roberto Eustachio Sisto ha dichiarato che questa questione verrà risolta in modo favorevole nel prossimo futuro. Tutto ciò fa riferimento all’indagine in cui il presidente dell’ACI è stato coinvolto dalla Procura di Roma per presunta falsa testimonianza. Il legale di Damiani ha risposto sottolineando l’eccessiva attenzione mediatica dedicata a un semplice annuncio di conclusione delle indagini preliminari.

Secondo alcune fonti giornalistiche, la Procura di Roma avrebbe concluso l’indagine in cui si accusa Damiani di aver fornito dichiarazioni false riguardo ai suoi redditi, presuntamente superando il tetto annuale di 240.000 euro destinato ai dirigenti della pubblica amministrazione, nel periodo compreso tra il 2017 e il 2020.

L’avvocato Sisto ha inoltre aggiunto che gli stessi fatti contestati nell’avviso di conclusione delle indagini sono stati recentemente oggetto di archiviazione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) presso lo stesso Tribunale di Roma. Questa archiviazione è stata richiesta dalla stessa Procura territoriale, in quanto la notizia di reato è stata considerata infondata. Ciò è stato possibile grazie alla presentazione accurata e pubblicata della dichiarazione dei redditi, includendo tutte le fonti di reddito. Pertanto, secondo l’avvocato, l’accusa duplicata risulta incomprensibile alla luce di questa decisione di non procedere.

L’avvocato difensore ha espresso fiducia nel fatto che, come accaduto in passato, anche questa vicenda sarà risolta in modo positivo e favorevole.