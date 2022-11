Ancona, camion si ribalta e schiaccia un’ambulanza: morti autista e paziente

Lungo lo svicolo di collegamento tra il casello di Ancona Nord e la SS76, nel territorio di Falconara Marittima, un camion autoarticolato si è ribaltato e ha schiacciato un’ambulanza della Croce Rossa e un’automobile che viaggiavano sulla corsia a fianco. Poco prima delle 11 i vigili del fuoco sono intervenuti e si sono trovati di fronte a uno scenario terribile: il bilancio attuale è di due morti e tre feriti gravi. Le vittime sono l’autista del mezzo di soccorso la paziente, dimessa dall’ospedale di Ancona per essere portata in un un’altra struttura dove doveva essere ricoverata.

I soccorritori stanno lavorando per spostare il camion e liberare l’ambulanza, così da poter estrarre i corpi rimasti incastrati tra le lamiere: un infermiere che viaggiava dietro insieme alla vittima è stato estratto vivo, ma è in gravissime condizioni. Il conducente del mezzo pesante è illeso ma in stato di choc, i due passeggeri dell’auto che viaggiava dietro l’ambulanza hanno riportato solo qualche contusione: sono stati fortunati, il camion ha colpito soltanto il cofano lasciando intatto l’abitacolo. Lo svincolo è stato chiuso al traffico, sul posto i soccorritori sono ancora al lavoro.