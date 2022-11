Alessia Piperno è rientrata in Italia dall’Iran. Tajani: “Sta bene”

Alessia Piperno è tornata a casa. Il Falcon dei servizi segreti è atterrato poco dopo le 17 all’aeroporto di Ciampino riportando in Italia la trentunenne romana arrestata dalla polizia iraniana il 28 settembre scorso a Teheran per aver partecipato ad alcune manifestazioni di protesta contro il regime. La giovane, che abita nel quartiere romano di Colli Albani, è stata accolta dai genitori e anche dal personale della presidenza del consiglio che ha lavorato negli ultimi giorni in maniera frenetica per una conclusione felice della vicenda.