Agguato shock nel Napoletano: esecuzione in pieno giorno in un ristorante di Melito

Un 57enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato sparato in un ristorante di Melito, in provincia di Napoli, al confine con Scampia. L’uomo è morto sul colpo. L’agguato è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 13:30.

Come riporta Repubblica, la vittima si chiamava Vincenzo Nappi, detto ‘o pittore. Era considerato esponente di spicco del gruppo Amato-Pagano, meglio conosciuto come gli “Scissionisti” di Scampia.

Nappi era già stato in carcere, nel 2011. Attualmente, era in stato di libertà. Si occupava di costruire case e villette, oltre che di attività estorsive.

Si sapeva fosse uomo di fiducia del boss Mariano Riccio e bersaglio di Carmine Amato. Alcuni pentiti hanno indicato come mandante dell’omicidio proprio Amato.

I carabinieri della compagnia di Marano sono al lavoro per rintracciare chi ha sparato e ricostruire le dinamiche dell’omicidio.