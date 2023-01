Aggressione a Termini, parla il fidanzato della vittima: “Salvata da un medico che passava per caso”

Cosa è successo la sera del 31 dicembre a Termini ad Abigail Dresner, la turista israeliana accoltellata da Aleksander Mateusz Chomiak nella stazione romana, lo racconta il fidanzato.

“Un dottore l’ha salvata per caso. È grazie a lei se Abigail è viva. Si trovava alla stazione Termini di passaggio, proprio in quel momento. È stata una coincidenza. Ha soccorso Abigail mentre era a terra insanguinata. Ha fermato le emorragie fino a quando non è arrivata l’ambulanza. Il suo intervento è stato provvidenziale. È anche venuto in ospedale a trovarla”, dice David (nome di fantasia) a Repubblica.

David parla dell’aggressore: “Siamo contenti che sia stato arrestato quell’uomo, è scontato. È un pazzo fuori di testa, andrebbe curato. Abigail non vuole essere una star, è una vittima. Ha anche chiuso il profilo Facebook perché molti giornalisti israeliani hanno cercato di contattarla in questi giorni”.

La vittima era a Romas solo di passaggio e non si sarebbe nemmeno fermata a dormire, voleva solo prendere il volo per tornare a casa, infatti la meta del suo viaggio era stata Napoli, per trovare un’amica, dice il fidanzato. “Nel tardo pomeriggio aveva preso il treno da Napoli. Il suo piano era quello di ripartire per Israele la sera stessa, senza fermarsi a Roma. Aveva già il biglietto dell’aeroporto di Fiumicino, lo aveva fatto online. Si è fermata a cercare il binario con una di quelle macchinette elettroniche. Poi è successo quello che è successo”.