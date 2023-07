Incendio nell’aeroporto di Catania, panico tra i passeggeri: voli sospesi fino al 19 luglio | VIDEO

Incendio nell’aeroporto di Catania: voli sospesi fino al 19 luglio

Panico all’aeroporto di Catania dove, nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio, è divampato un incendio che ha causato la cancellazione di tutti i voli e la chiusura dello scalo internazionale Vincenzo Bellini fino alle 14 di mercoledì 19 luglio.

La prima chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 23 e 30 di domenica 16 luglio con la situazione che è stata descritta come “delicata e impegnativa” prima che i pompieri riuscissero a domare la fiamme.

L’incendio della scorsa notte all’#aereoporto di #Catania è chiaramente collegato coi cambiamenti climatici. Prepariamoci ad una serie sempre più grave di fenomeni incontrollabili causati dall’inquinamento dell’uomo. Purtroppo è solo l’inizio.#LockdownClimatico #CO2 pic.twitter.com/5PcUfSPGa2 — Il climatilogo 🇷🇪 (@LaPiramide__) July 17, 2023

Panico tra i passeggeri che hanno abbandonato in fretta e furia l’aeroporto: l’incendio fortunatamente non ha provocato feriti ma solamente qualche leggera intossicazione a causa del fumo e soprattutto molto spavento tra le persone che si trovavano nello scalo.

#Catania Incendio nell’aeroporto Vincenzo Bellini. Le fiamme, domante dai @vigilidelfuoco, sono divampate nella notte. Non ci sono feriti. Le operazioni di volo sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio.

Di @valeriariccioni #GR1 pic.twitter.com/tR5aDaMJ4h — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 17, 2023

La sala operativa dei vigili del fuoco ha confermato lo spegnimento dell’incendio anche se il terminal è ancora invaso dal fumo, motivo per cui ci vorrà qualche giorno prima che torni pienamente operativo.

“Causa incendio sviluppatosi in aerostazione – si legge nel messaggio diffuso via Twitter dalla Sac – le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 del 19 luglio. Non si registrano danni a persone, ringraziamo vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente”.