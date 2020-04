Adinolfi contro Fiorello: “Parole pericolose, come vedere la moglie via Zoom”

Il Presidente del Popolo della Famiglia risponde via social a Fiorello, che si era detto contrario alla proposta di Salvini di riaprire le chiese per Pasqua: “Premetto che sono d’accordo con la Cei che ha ordinato la sospensione delle messe e sbagliano Salvini e Renzi a strumentalizzare l’argomento. Però le frasi di Fiorello ieri sull’identiticità tra pregare in chiesa e pregare in cucina sono molto pericolose”, ha commentato Adinolfi.

“Sarebbe come se dicessi a Fiorello che sarebbe la stessa per lui vedere la moglie in casa o tramite Zoom se fosse allontanata per ragioni di ordine pubblico. Si ha poco rispetto per il dolore dei cattolici e noi stessi facciamo fatica a spiegare la nostra grande sofferenza nell’essere impediti nel rapporto con Cristo nel tabernacolo. Le frasi di Fiorello sono pericolose, minano il senso stesso dell’essere cattolici, dell’essere una comunità che si ritrova con il suo Salvatore, in un rapporto che è fisico, non generico”.

Nei giorni scorsi Fiorello si era detto contrario alla proposta del leader della Lega Matteo Salvini di riaprire le chiese per Pasqua: “Puoi pregare anche in bagno se sei fedele. Secondo il mio parere personale, riaprire le chiese a Pasqua potrebbe essere un errore, Dio non credo accetti le preghiere solo da chi va in chiesa”, aveva detto lo showman siciliano.

Qui il video dell’intervento di Adinolfi contro Fiorello.

Leggi anche: 1. Conte risponde a TPI e scarica Fontana: “Se la Lombardia avesse voluto, avrebbe potuto tranquillamente fare la Zona Rossa ad Alzano e Nembro” / 2. La Regione Lombardia risponde a Conte: “Zona Rossa ad Alzano e Nembro chiesta il 3 marzo”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Due donne cadono da motonave nella laguna di Venezia: morte annegate Coronavirus, il virologo Crisanti: “Per tornare alla normalità ci vorranno tre condizioni” Coronavirus, si pensa al 4 maggio per la “fase 2”. Ma la nostra vita cambierà