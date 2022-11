Ginnastica, secondo la direttrice tecnica Maccarani le atlete che hanno denunciato abusi sono manipolate: “Colpa di scuola e genitori”

“Quanto di peggio può uscire dall’indole umana”. È questa l’espressione usata dalla direttrice tecnica della nazionale di ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani, nel commentare le testimonianze delle “due ginnaste”, le ex farfalle azzurre Nina Corradini e Anna Basta che negli scorsi giorni hanno denunciato di aver subito abusi, maltrattamenti e umiliazioni pubbliche nell’Accademia di Desio.

In un lungo messaggio audio, riportato da La Repubblica, Maccarani ha respinto qualsiasi responsabilità nonostante le decine di denunce arrivate negli scorsi giorni, dando la colpa alla “società civile, alla responsabilità genitoriale e all’attività scolastica di base che non forma e non prepara i nostri ragazzi alla vita”.

“Credo che siano vittime degli abusi di alcuni adulti o comunque di persone anche specializzate nelle varie materie che in questo momento stanno vicino a loro”, ha detto la dt della nazionale azzurra, riguardo Corradini e Basta.

“Io sono una bella persona, leale e inattaccabile, non per i titoli che ho ma proprio per ciò che sono. Ed è per questo motivo che la mia tranquillità è fortificata dalla realtà”, ha detto nell’audio Whatsapp di sei minuti rivolto ad altre direttrici tecniche federali. “Sono trent’anni che sono alla guida di tutto questo e se sono ancora qui è proprio perché non è mai uscita una menzogna o una bugia dalla mia bocca. Questo adesso mi darà la lucidità per ricostruire ogni passaggio, perché quando si raccontano le cose distorte poi è difficile potersi ricordare di tutto. Invece quando i fatti sono chiari, la ricostruzione è più semplice. Grazie di tutto il supporto di quasi tutte le persone tra di voi che non dimenticherò”.

La dirigente sportiva, che venerdì prossimo sarà ascoltata a Desio dai procuratori federali, ha chiesto anche di fermare le dichiarazioni pubbliche anche a livello locale. “La richiesta è quella di allertare tutte le vostre allenatrici e i vostri tecnici che ora verranno assediati sicuramente nei piccoli paesi e cittadine da intervistatori e da giornalai che non faranno altro che estrapolare piccole espressioni verbali o piccole testimonianze da altre testimonianze che vanno più in profondo. Per quanto riguarda il vertice della federazione e la mia posizione di responsabile della squadra azzurra non ci sarà dubbio che verrà tutto chiarito”.

Riguardo la vicenda, la Federazione Ginnastica d’Italia – FGI ha tenuto a precisare quanto segue: “Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. Tale norma è contenuta nel Regolamento della Federazione che riprende quanto suggerito in quello del Coni. Si sottolinea che tale pubblicazione dura non pochi mesi ma un anno e soprattutto che la norma assicura trasparenza e rispetto della privacy, a tutela di tutti”.