Napoli, abusi sessuali su persona disabile: arrestato sacerdote

Un sacerdote è stato arrestato in provincia di Napoli perché fortemente sospettato di aver commesso abusi sessuali su una persona disabile.

Il fermo è stato effettuato dalla polizia nella giornata di venerdì 20 dicembre in seguito a un’ordinanza del Gip di Napoli.

Il sacerdote arrestato è Roberto Gerolamo Filippini della Congregazione di don Orione e all’epoca dei fatti contestati vicedirettore dell’Istituto Don Orione di Ercolano.

Secondo quanto ricostruito, il religioso avrebbe abusato sessualmente di una delle persone disabili che si trovavano nell’istituto nel quale il prelato svolgeva la funzione di amministratore di sostegno.

Il centro, come si può leggere sul sito, nasce nel 1981 “con la finalità precisa di dare accoglienza a ragazzi bisognosi di cure e di attenzione particolare, in un’area salubre, non lontana dalla città”.

Attualmente l’istituto “promuove servizi alla persona in ambito sanitario, socio-assistenziale ed educativo, ed è sostenuta da religiosi, laici e volontari”.

“In tale ambito – si legge ancora sul sito – si inserisce l’Istituto Piccolo Cottolengo Don Orione, che da qualche anno ha avviato la revisione dei vari servizi per rispondere ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, e parallelamente, ha intrapreso un’importante azione di riorganizzazione e differenziazione della propria offerta di servizi per rispondere meglio ai nuovi bisogni assistenziali e sanitari della popolazione disabile, pur rimanendo nella tradizione tracciata dal fondatore”.

