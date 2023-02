A1, tir precipita dal viadotto e prende fuoco: morto l’autista

Tragedia sull’A1, dove questa mattina, poco dopo le 7, all’altezza di Calenzano (Firenze), un tir ha sbandato e ha perso il controllo, uscendo fuori strada. Il camion, con un grande rimorchio carico di frutta e verdura, ha sfondato le barriere del viadotto dell’autostrada. Un volo di diversi metri, che ha portato al successivo schianto sulla strada provinciale sottostante e all’esplosione.

Il conducente del camion, intrappolato nell’abitacolo, è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco. La strada provinciale 107 di via di Legri è stata chiusa al traffico, per consentire ai pompieri di spegnere le fiamme. Sul posto anche personale del 118 e della stradale. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’incidente.