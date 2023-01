Scontri tra tifosi di Napoli e Roma sull’A1: autostrada bloccata | VIDEO

Momenti di tensione oggi, domenica 8 gennaio 2023, sull’A1. L’autostrada del sole è rimasta bloccata all’altezza di Arezzo, tra Monte San Savino e, appunto, Arezzo per scontri tra tifosi della Roma e del Napoli nell’autogrill dove morì il tifoso della Lazio, Gabriele Sandri. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle.

I tifosi della Roma stavano raggiungendo San Siro per la partita di questa sera (ore 20,45) contro il Milan, quelli del Napoli invece stavano andando a Genova per raggiungere Marassi (calcio d’inizio della partita contro la Sampdoria fissato alle ore 18). All’autogrill l’incrocio e lo scoppio degli scontri.

Intorno alle ore 13, secondo quanto riporta Il Messaggero, oltre 150 tifosi napoletani diretti a Genova hanno presidiato l’autogrill dopo essere scesi da decine di mini van e di auto. Al passaggio di alcune vetture con i romanisti in autostrada, diretti a Milano per la partita contro il Milan, hanno lanciato oggetti sulle corsie in direzione Nord sulle quali stavano passando decine di veicoli, non solo dei tifosi. “Un agguato in piena regola”, secondo chi indaga. Solo per un caso non si è verificato un incidente dalle conseguenze imprevedibili, mentre i romanisti, anche loro su pulmini e auto, si sono fermati all’altezza dell’uscita dell’area di servizio, sono tornati indietro e si sono scontrati con i rivali. Almeno un ultrà giallorosso è rimasto ferito e con mezzi propri si è recato all’ospedale di Arezzo per farsi medicare. Non sarebbe grave e rischia una denuncia. Ci sarebbero però anche altri feriti.

“I tifosi sono scesi dalle macchine – ha raccontato una testimone a La Repubblica – erano in mezzo all’autostrada, tutti incappucciati e vestiti di scuro. Avevano bastoni e lanciavano petardi e fumogeni verso l’area di servizio. E da lì gli altri tifosi rispondevano tirando altri fumogeni. Siamo riusciti a superarli e siamo scappati. Io e mio marito stavamo tornando dalla settimana bianca, in macchina ci sono anche i nostri due bambini. Avevamo paura che ci arrivasse qualcosa addosso e siamo andati via il più velocemente possibile”. Ovviamente ci sono state pesanti ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso in quel tratto. Sono stati segnalati fino a 13 chilometri di coda.

Su quanto avvenuto all’autogrill di Badia al Pino (Arezzo) è intervenuto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Gli scontri in autostrada tra tifosi del Napoli e della Roma sono inaccettabili – ha scritto il primo cittadino della Capitale in un tweet -. Ci auguriamo che le forze dell’ordine identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi! Roma e Napoli sono città amiche che dicono No ad una violenza senza senso”.