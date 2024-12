31 dicembre 2024, supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, ultimo dell’anno

Oggi, 31 dicembre 2024, i supermercati e negozi sono aperti o chiusi? Si tratta dell’ultimo dell’anno. Una domanda che quindi tutti si stanno ponendo per organizzare il veglione di fine anno in compagnia di amici e parenti. Magari non avete comprato lo zampone o le lenticchie e volete sapere se i supermercati sono aperti.

In generale la risposta è sì. Oggi la maggior parte dei negozi e dei supermercati è aperta, anche se magari con orario ridotto. D’altronde domani, 1 gennaio 2025, saranno praticamente tutti chiusi, come da tradizione. Se dovete fare compere quindi fatele oggi. In ogni caso il consiglio che vi diamo è quello di verificare direttamente l’apertura o la chiusura del vostro punto vendita di fiducia tramite il sito internet o le pagine social.

Tutte le principali catene come Esselunga, Lidl, Conad, Coop, Pam e Carrefour saranno aperte oggi, 31 dicembre 2024, ma normalmente con orario ridotto, fino alle 19 o alle 20. Vi consigliamo di vedere gli orari specifici del vostro punto vendita di riferimento anche tramite i rispettivi siti. Generalmente saranno quasi tutte chiuse il 1 gennaio.

Centri commerciali

Vediamo ora un elenco dei principali outlet e centri commerciali di Roma: