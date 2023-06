2 giugno 2023: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa della Repubblica. Info e orari

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi – 2 giugno 2023 – in Italia in occasione della festa della Repubblica? Si tratta di una delle feste più importanti del nostro Paese, con il quale si ricorda la vittoria al referendum del 2 giugno 1946 della Repubblica sulla monarchia. Inoltre quest’anno, capitando di venerdì, è per molti un’occasione per fare un lungo ponte con il weekend in arrivo. C’è chi ne approfitterà per andare fuori o per organizzare una gita.

Se vi siete dimenticati qualcosa e avete bisogno di un supermercato aperto all’ultimo minuto, questo articolo fa al caso vostro. C’è da dire che molti negozi, supermercati e centri commerciali oggi, 2 giugno 2023, rimarranno regolarmente aperti, magari a orario ridotto. In ogni caso il consiglio che vi diamo è sempre quello di verificare direttamente con il vostro punto vendita di fiducia l’apertura o la chiusura in occasione della festa della Repubblica: basterà collegarvi sulla pagina Facebook o sul sito o semplicemente verificare i cartelli e gli avvisi davanti al negozio.

Nel dettaglio, le catene Bennet, Esselunga, Pam e Tuodì hanno annunciato che rimarranno aperti. Per altre catene non c’è un’indicazione univoca, e quindi dipenderà dal singolo punto vendita.

Bennet ha comunicato che tutti i punti vendita rimarranno aperti.

Esselunga ha confermato l’apertura straordinaria dei supermercati dalle 8 alle 20.

Pam Panorama: aperti, con orario variabile in base al punto vendita.

Tuodì: aperti, con orario ridotto.

Lidl, Carrefour, Conad, Penny, Iper, Il Gigante, Tigros: la decisione sull’apertura straordinaria spetterà al singolo punto vendita.

Coop: normalmente il 2 giugno resta chiuso.

Vediamo ora un quadro aggiornato per quanto riguarda i centri commerciali e le grandi catene di distribuzione. La maggior parte dei negozi rimarrà chiusa, soprattutto fuori dalle grandi città. Gli outlet rimarranno per lo più aperti ma con orario ridotto oggi, 2 giugno 2023. In ogni caso ribadiamo il consiglio di verificare direttamente sul sito, sulle pagine social o telefonando al vostro punto vendita di fiducia l’effettiva apertura.