2 giugno 2022: negozi e supermercati aperti o chiusi in Italia Festa della Repubblica. Info e orari, centri commerciali

Oggi, 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica), i negozi e i supermercati sono aperti o chiusi in Italia? Tanti italiani si stanno ponendo questa domanda in occasione della Festa della Repubblica, che è appunto un giorno festivo. Un’occasione magari per andare al mare, visto il gran caldo, oppure organizzare un pranzo in compagnia di amici e parenti. Spieghiamo subito che non c’è una risposta univoca, visto che la situazione potrebbe variare da Regione a Regione. Possiamo però dire che in linea di massima i supermercati rimarranno aperti, anche perché si tratta di un giorno infrasettimanale. Ma non tutti i negozi rimarranno aperti. Per rispettare il giorno di riposo e dare la possibilità ai dipendenti di stare con le proprie famiglie, alcuni outlet e centri commerciali infatti abbasseranno le saracinesche.

Il consiglio in questi casi è di contattare direttamente il proprio supermercato o centro commerciale di fiducia, anche tramite le pagine social, o sugli avvisi che possono essere affissi all’esterno del negozio, per verificare se sono aperti o chiusi il 2 giugno 2022. Nella maggior parte dei casi, comunque, gli esercizi commerciali dovrebbero rimanere aperti seguendo l’orario dei giorni festivi. Questo vale anche per i centri commerciali. A Roma, ad esempio, il 2 giugno 2022 i negozi del centro commerciale Maximo saranno aperti dalle 9.15 alle 21. Il Valmontone outlet, invece, per chi volesse dedicarsi ad un po’ di shopping, sarà aperto dalle 10 alle 21, con l’angolo food fino alle 23. Il Centro Commerciale di Castel Romano resterà regolarmente aperto dalle ore 9:15 alle 21:00. Apertura regolare anche per Parco Leonardo. A Porte di Roma negozi aperti dalle 10.00 alle 21.00.

In generale dunque tutti i principali negozi, supermercati e centri commerciali rimarranno aperti il 2 giugno 2022 per la Festa della Repubblica, con orario di chiusura tra le 20 e le 21. Questo vale non solo per Roma, ma per tutte le principali città. Discorso diverso potrebbe riguardare i piccoli centri. Per questo ribadiamo il consiglio di verificare direttamente l’apertura o la chiusura del centro commerciale o del negozio di riferimento, in modo da evitare brutte sorprese.