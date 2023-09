Va in vacanza a Miami con il suo fidanzato, ma lui sparisce

Parte per una vacanza a Miami con il suo fidanzato, ma lui sparisce improvvisamente nel nulla. Poi la scoperta shock: l’uomo era sposato e aveva deciso di tornare dalla moglie.

È quanto accaduto a una ragazza statunitense, che ha deciso di raccontare l’incredibile vicenda in un video su TikTok divenuto successivamente virale.

Secondo quanto raccontato dalla giovane, i due avevano deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza a Miami, in Florida. Una volta arrivati in albergo, la donna si è addormentata, ma, al suo risveglio, non ha più trovato il suo fidanzato.

“Questo ragazzo mi ha portato a Miami per il nostro secondo appuntamento in vacanza e sono abbastanza sicura che mi abbia ghostata. Se ne è andato. Non ho idea del perché” ha raccontato la 30enne in un primo filmato.

Poi, la scoperta shock. La ragazza, infatti, ha rivelato di aver scoperto che l’uomo era sposato e aveva due figli e che era tornato dalla sua famiglia dopo che la moglie di quest’ultimo era andata su tutte le furie per aver scoperto il tradimento.