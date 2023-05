Ubriaco al volante, viene fermato dalla polizia e dà la colpa al suo cane: “Guidava lui”

Ubriaco al volante, viene fermato dalla polizia e dà la colpa al suo cane

È una vicenda che ha dell’incredibile quella accaduta in Colorado, negli Stati Uniti, dove un uomo ubriaco al volante ha cercato di evitare la multa dando la colpa al suo cane.

“Guidava lui” ha dichiarato l’uomo agli agenti che lo hanno fermato. Secondo quanto riportato dai media americani, infatti, il guidatore, poco prima che il poliziotto si avvicinasse all’auto, ha piazzato il cane al volante per scendere come se nulla fosse dalla parte del passeggero.

L’uomo, chiaramente ubriaco, ha poi tentato di scappare quando l’agente gli ha chiesto quanto avesse bevuto ma è stato fermato dopo pochi metri.

Portato in ospedale per accertamenti, l’uomo, che aveva anche dei precedenti, è stato arrestato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, sotto stupefacenti e per ridotta capacità motoria.