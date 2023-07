Turista americana contro la Costiere Amalfitana: “Non è una vacanza, qui si lavora”. La polemica è virale

“Tutti gli influencer e TikToker che, negli ultimi due mesi, che hanno fatto comparire la Costiera Amalfitana tra i ‘consigliati per me’ meriterebbero di passare del tempo in galera”. Inizia così un video pubblicato proprio su TikTok da Lexi Jordan, turista americana, nel quale la donna racconta la sua esperienza, non proprio positiva, in Costiera Amalfitana. Come didascalia la video, la donna scrive: “Non fraintendetemi, la adoro, ma essere qui è letteralmente lavoro manuale, non vacanza”.

Secondo la donna statunitense, infatti, gli influencer mostrerebbero soltanto gli aspetti positivi, le vedute mozzafiato e paesini incantevole della striscia di costa in provincia di Salerno. E invece la realtà, secondo Lexi Jordan, è che è impossibile raggiungere la Costiera Amalfitana. “Bisogna prendere un volo per Napoli, poi un treno per Sorrento e poi, con tutte le tue valigie, sotto il sole, un traghetto per arrivare qui” dice la turista americana nel video. E poi, racconta ancora, per raggiungere il punto più panoramico, con tutte le valigie, bisogna salire 160 gradini.

“Non ci sono strade e macchine – prosegue Lexi Jordan – qui bisogna soltanto camminare. E poi – conclude – la corrente è andata via perché la Costiera Amalfitana non ha le infrastrutture per far fronte a questo turismo”.

Il video di Lexi Jordan, pubblicato due giorni fa, ha collezionato quasi 500mila visualizzazioni e tanti, tantissimi commenti. Mentre qualcuno concorda con lei, in molti, soprattutto con fare scherzoso, la criticano. Il tenore dei commenti è più o meno sempre lo stesso; in tanti, infatti, si chiedono: “Ma le persone non fanno ricerche sul posto in cui stanno andando prima di viaggiare?”.