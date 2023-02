Torna il Pancake Day, una passione sempre più italiana

Domani, martedì 21 febbraio, torna il Pancake Day, la giornata dedicata alla celebrazione del dolce tipico delle colazioni inglesi e americane, oggi sempre più presente sulle tavole degli italiani.

In versione dolce (con sciroppo d’acero, marmellate e creme spalmabili) oppure salata (con salumi e formaggio) il pancake è un must per 13 milioni di italiani e viene scelto a colazione da 1 giovane su 2 (Fonte Doxa/Mulino Bianco). Una tendenza confermata dai consumi, tanto che il valore sul mercato dei pancake si attesta sui 43 milioni di euro (Fonte Nielsen, Perimetro Food, FY 2022), segnando una crescita, anno su anno, dell’80 per cento negli ultimi due anni.

Gusto, versatilità e divertimento caratterizzano un prodotto che si festeggia in tutto il mondo a suon di sfide. Sono proprio le gare a caratterizzare il Pancake Day. Dalle pancake race, gare di corsa in cui i concorrenti devono tenere le frittelle in mano, tradizione nata nel 1445 in Inghilterra che dura ancora oggi, fino a giocose sfide online come la pancake art challenge, l’arte di fare disegni e decorazioni bellissime con la pastella dei pancake.

Per l’occasione Mulino Bianco, storico marchio che da oltre 45 anni accompagna la prima colazione degli italiani, firma sui social #IlLatoPancake una divertente “challenge” per festeggiare il secondo compleanno dei pancake “italian style”. Lanciati nel 2021 i pancake Mulino Bianco hanno conquistato le preferenze di circa 2 milioni di famiglie italiane, grazie alla morbida consistenza e al gusto semplice, che ricorda quelli fatti in casa. Ora sono pronti ad essere protagonisti di un’allegra sfida, la “flip challenge”, a colpi di padelline, per realizzare il lancio in aria perfetto e far roteare il proprio pancake.

“Siamo molto felici di constatare che il pancake è oggi un prodotto presente abitualmente sulle tavole degli italiani – commenta Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco – due anni fa lanciare il nostro pancake è stata una sfida e ci fa piacere essere riusciti a portare a colazione un gusto nuovo con una modalità di consumo pratica e giocosa, che lascia spazio a creatività e divertimento.”

L’origine

L’origine del Pancake Day? Leggenda narra che una signora inglese, proprio durante il Martedì Grasso, stesse preparando i pancake nella sua cucina, quando, improvvisamente, sentì il suono delle campane a richiamare i fedeli in Chiesa: pur di non tardare all’appuntamento corse fuori velocemente, il grembiule ancora indosso e la padella nella mano. Ma i pancake continuavano a cuocersi col calore della padella. Quindi la signora, per evitare che bruciassero, li fece saltellare per aria durante tutto il tragitto: ecco come nasce la tradizione del Pancake Day e delle competizioni che caratterizzano questa giornata, le Pancake Race.

Le ricette preferite

Versatili, pratici, gustosi e divertenti: i pancake hanno conquistato i gusti degli italiani e sono un must a colazione. Consentono di iniziare la giornata con una colazione sempre diversa grazie alle farciture che consentono di giocare con fantasia e creatività. E se la tradizione americana vuole che vengano serviti con sciroppo d’acero o nella versione salata con il bacon, per gli italiani vincono gli abbinamenti dolci (74%) con crema spalmabile alle nocciole (47%), marmellata (40%), miele (26%) e frutta fresca (24%) (Doxa, Mulino Bianco).

Presente anche lo sciroppo d’acero (22%) di tradizione americana insieme a crema (17%) e scaglie di cioccolato (16%). Per gli estimatori del salato – 13% del campione – gli ingredienti più utilizzati sono formaggi (26%) e salumi (24%), ma anche uova strapazzate (19%), bacon, pancetta e salmone (15%).