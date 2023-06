Superenalotto, a Teramo vinti 42,5 milioni: è caccia al fortunato vincitore

Superenalotto, è caccia al fortunato vincitore che ha fatto 6 conquistando oltre 42 milioni di euro giocandone solo uno. La supervincita ieri sera a Teramo che stamani si è svegliata con la sindrome da ricerca del nuovo milionario la cui identità al momento rimane un mistero.

“Essendo la tabaccheria su una statale, qua passano molte persone, tra locali, turisti e gente semplicemente di passaggio. Comunque una cosa è certa: fino a oggi non avevamo mai avuto premi di portata significativa, neanche per altri giochi”. Le parole sono del titolare della tabaccheria Nicolini, in via Statale 80 a Teramo, dove stata giocata la sestina vincente da 42 milioni di euro, che spera che il fortunato sia uno del posto.

Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore del Jackpot deve presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito del concorso a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.

Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare negli stessi uffici la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido e il codice fiscale.