Studente mangia la banana-installazione da 120mila dollari di Cattelan: “Non ho fatto colazione” | VIDEO

Studente mangia la banana-installazione di Cattelan | VIDEO

Uno studente sudcoreano ha mangiato una banana che faceva parte dell’installazione di Maurizio Cattelan al Leeum Museum of Art di Seul.

“Ho saltato la colazione ed ero affamato” è stata la giustificazione del giovane, che, dopo aver mangiato la banana, ha riattaccato la buccia alla parete come se nulla fosse.

L’opera, dal titolo Comedian e del valore di 120mila dollari, consiste in una banana matura attaccata con nastro adesivo a una parete.

Il gesto dello studente non ha danneggiato l’opera dal momento che, mediamente, la banana viene cambiata ogni 2-3 giorni. Subito dopo, infatti, una nuova banana è stata attaccata alla parete.

Ben presto, in realtà, è venuto fuori quello che il giovane voleva trasmettere con il suo gesto. Intervistato da alcuni media locali, infatti, il ragazzo ha spiegato di aver visto l’opera dell’artista Maurizio Cattelan come un segno di ribellione verso le autorità, motivo per cui l’aver mangiato la banana, a suo dire, “voleva essere un’altra ribellione contro la ribellione”.

“Anche danneggiare un’opera d’arte potrebbe essere visto come un’opera d’arte, ho pensato che sarebbe stato interessante… La banana non è stata messa lì per essere mangiata?” ha aggiunto lo studente.