Il sito dedicato alle recensioni delle prostitute omaggia Berlusconi: “Ha contribuito a normalizzare un settore controverso”

Escort Advisor omaggia Berlusconi con una scritta sulla home page

“Ciao Silvio”: è la scritta che campeggia su Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, che ha voluto omaggiare Berlusconi nel giorno della sua morte, avvenuta oggi, lunedì 12 giugno.

A spiegare il perché di questa scelta è stata la stessa piattaforma attraverso un comunicato stampa diffuso ai media. “Escort Advisor – si legge – saluta Silvio Berlusconi dedicandogli per qualche ora l’home page del sito. Non per una simpatia politica o altri motivi, ma per il contributo che ha dato alla semantica del settore del sesso a pagamento in Italia”.

“Se oggi la parola ‘escort’ è entrata nel vocabolario collettivo ad indicare le professioniste che ricevono in appartamento, è anche grazie allo sdoganamento di questi anni nato dai Processi a carico di Silvio Berlusconi”.

Il comunicato poi prosegue: “La parola ‘escort’ nel mondo, anche anglosassone, è poco utilizzata e spesso ha altri significati. Nel gergo del settore si tende ad utilizzare parole più spinte e derivanti dal turpiloquio: ‘Nuten’ in tedesco, ‘putas’ in spagnolo, ‘loft girls’ in inglese, per esempio”.

“La grande risonanza dei Processi a Berlusconi ha fatto sì che gli italiani abbiano iniziato a cercare su Google la parola ‘escort’ senza remore. Una parola meno offensiva e più dignitosa per le operatrici del sesso. Probabilmente un caso unico in tutto il mondo degli incontri per adulti”.

“Un omaggio, quindi ad un uomo che pubblicamente ha contribuito a normalizzare, anche se a modo suo, un settore ancora oggi controverso”.