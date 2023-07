Offese e commenti sessisti per una foto con i tatuaggi. A scatenare le polemiche, uno scatto pubblicato dalla Cattedrale di Canterbury per celebrare il nuovo incarico di una reverenda. Si tratta di Wendy Dalrymple, diventata da poco precentrice della storica chiesa anglicana.

Nella foto, la reverenda 47enne viene mostrata con un abito a maniche corte, mettendo in evidenza i vistosi tatuaggi sulle braccia. Un annuncio accolto da diversi commenti offensivi degli utenti, che hanno accusato Dalrymple di essere “vanesia”, definendo i tatuaggi “disgustosi”. “Nessun problema con i tatuaggi in privato, ma questa esibizione da pavone, in una foto ufficiale, indica sia superbia che vanità”, ha scritto un utente.

🎉 We're delighted to announce the appointment of Revd Wendy Dalrymple as our new Precentor, Residentiary Canon Designate and Head of Worship and Events – https://t.co/JuRxQ6mGKs

We look forward to welcoming Wendy to the Canterbury family! pic.twitter.com/jAdklniyAN

— Canterbury Cathedral (@CburyCathedral) July 10, 2023