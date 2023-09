Quali sono i migliori 50 hotel del mondo: la classifica completa

È italiano il miglior albergo del mondo: è quanto stabilito dalla World’s 50 Best Hotels Academy, che ha stilato la classifica dei migliori 50 hotel del mondo.

Secondo la lista, creata da 580 esperti internazionali globetrotters, è il Passalacqua hotel, residenza situata sul Lago di Como, il miglior albergo del mondo.

“Congratulazioni enormi a Passalacqua per essere riuscito ad arrivare al numero Uno, a soli due anni dall’apertura. È una vera testimonianza della visione della famiglia De Santis, che ha creato questo sublime santuario per gli ospiti con scrupolosa dedizione al dettaglio di design, squisita ospitalità e magia distintiva, che ha chiaramente lasciato un’impressione duratura nella nostra Accademia di elettori esperti” ha dichiarato Tim Brooke-Webb, amministratore delegato di The World’s 50 Best Hotels.

Al secondo posto c’è il Rosewood Hong Kong, seguito dal Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River. L’Italia è ben rappresentata nella classifica: oltre a Passalacqua, infatti, al nono posto c’è il Four Seasons di Firenze, mentre l’Aman di Venezia si piazza al quattordicesimo posto. Le Sirenuse di Positano occupa la ventesima posizione, seguito da Borgo Egnazia, in Puglia.

La classifica completa 1. Passalacqua, Moltrasio – Lago di Como

2. Rosewood Hong Kong, Hong Kong

3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok

4. The Upper House, Hong Kong

5. Aman Tokyo, Tokyo

6. La Mamounia, Marrakech

7. Soneva Fushi, Maldives

8. One&Only Mandarina, Puerto Vallarta

9. Four Seasons Firenze, Firenze

10. Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

11. Capella Bangkok, Bangkok

12. The Calile, Brisbane

13. Chablé Yucatán, Chocholá

14. Aman Venice, Venezia

15. Singita Lodges – Kruger National Park, Kruger National Park

16. Claridge’s Londra

17. Raffles Singapore, Singapore

18. Nihi Sumba, Wanokaka

19. Hotel Esencia, Tulum

20. Le Sirenuse, Positano

21. Borgo Egnazia, Savelletri

22. The Connaught, Londra

23. Royal Mansour, Marrakech

24. Four Seasons Madrid, Madrid

25. Aman New York ,New York

26. The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin

27. Rosewood São Paulo, San Paolo

28. Capella Singapore, Singapore

29. Le Bristol Parigi 30. Park Hyatt Kyoto, Kyoto

31. La Réserve Paris

32. Gleneagles, Auchterarder

33. Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes

34. Cheval Blanc, Parigi

35. Four Seasons Astir Palace, Atene

36. Soneva Jani, Maldive

37. The Newt, Bruton

38. Amangalla, Galle

39. Hoshinoya Tokyo, Tokyo

40. Desa Potato Head, Seminyak

41. Eden Rock, St. Barths

42. The Siam, Bangkok

43. Badrutt’s Palace, St. Moritz

44. Atlantis The Royal, Dubai

45. The Oberoi Amarvilas, Agra

46. NoMad London, Londra

47. The Savoy, Londra

48. Equinox New York, New York

49. Six Senses Ibiza, Portinatx