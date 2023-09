Orografie lancia l’open call rivolta a giovani designer under 35 per partecipare al workshop di Emersivi in exhibit design

OROGRAFIE, brand siciliano – con radici e showroom a Catania – torna a EDIT Napoli (5 – 8 ottobre 2023). Al via l’open call per partecipare al workshop destinato a dare vita allo spazio che racconterà la nuova collezione che OROGRAFIE presenterà in occasione della Milano Design Week 2024.

Una nuova opportunità che Orografie offre ai giovani designer che decideranno di mettersi alla prova e di contribuire con nuove visioni e nuovi linguaggi al progetto del brand da sempre fucina di nuovi talenti. L’open call è rivolta ai designer under 35 – neo laureati o studenti nella loro fase finale di studi con almeno un titolo universitario in disegno industriale o architettura – e la partecipazione al workshop sarà riservata a 25 candidati. Il bando si chiuderà alla mezzanotte del 13 settembre 2023 e l’esito della selezione verrà comunicato entro venerdì 15 settembre 2023.

La quinta edizione del workshop Emersivi, dopo i precedenti dedicati al design di prodotto, torna ad indagare gli scenari anfibi ed in particolare lo spazio di allestimento per l’exhibition design che accoglierà la nuova collezione per la Milano Design Week del 2024.

Un’ulteriore tappa nell’evoluzione di Orografie che, fin dall’inizio, ha legato il suo percorso nel sostenere i giovani attraverso la piattaforma Emersivi, con i precedenti workshop rivolti alla nuova generazione di progettisti, nati già anfibi:

– nel 2020 il workshop di design di prodotto che ha visto tre progetti inserirsi nella prima collezione

OROGRAFIE 2021

– nel 2021 il workshop di story-telling, il cui risultato è stato ‘Mi hai lasciato senza fiato’, racconto illustrato

tra design e scenari anfibi

– nel 2022 il workshop di design di prodotto che ha selezionato 3 progetti che entreranno a pieno titolo

nella nuova collezione che OROGRAFIE presenterà ufficialmente alla Milano Design Week 2024

– nel 2023 il workshop rivolto agli studenti di product design del Politecnico di Milano che ha selezionato

cinque prodotti in ambito Food Rituals e Selfcare

In occasione di EDIT Napoli 2023, i giovani under 35, neo laureati o studenti nella loro fase finale di studi, si misureranno con il pensiero di Orografie declinando in forma di progetto di exhibition il nuovo brief: il progetto degli spazi per l’allestimento del lancio della seconda collezione alla Milano Design Week del 2024.

Al termine dei quattro giorni di workshop, i progetti verranno valutati da una giuria di 4 professionisti:

Giorgia BARTOLINI (Founder OROGRAFIE), Vincenzo CASTELLANA (Art director OROGRAFIE), Domitilla DARDI

(Curatrice EDIT Napoli) ed Emilia PETRUCCELLI (direttore EDIT Napoli).

La giuria selezionerà tre progetti meritevoli di segnalazione e, successivamente, Orografie individuerà quello che, con i dovuti sviluppi, diverrà di diritto il progetto di allestimento per gli spazi che ospiteranno il lancio della seconda collezione per la MDW 2024. EMERSIVI si conferma dunque il terreno di sperimentazione e innovazione scelto da OROGRAFIE per

incontrare la visione delle nuove generazioni di progettisti, nati già anfibi, e testimonia il ruolo di

talent-scout del brand a supporto di giovani talenti nel mondo del design, della grafica, dello story-telling e

della progettazione.

Il bando ufficiale è disponibile QUI; gli aspiranti partecipanti al workshop OROGRAFIE / EDIT Napoli 2023

potranno richiedere maggiori informazioni a info@emersivi.it