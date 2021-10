Costume

Orietta Berti a TPI: “Mi vogliono tutti perché faccio audience”

Orietta Berti. Credit: Contrasto

“Ho iniziato coi canti religiosi, PlayBoy mi chiese di posare nuda ma rifiutai. La politica? Mi hanno etichettato come comunista, democristiana, berlusconiana, grillina. Meglio così, è segno di longevità”. L’intervista sul quarto numero del settimanale TPI - The Post Internazionale, in edicola dall’8 ottobre